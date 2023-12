Veliaj viziton tregun e gjelave në Baldushk

Shpërndaje







14:59 20/12/2023

Ftesë qytetarëve të blejnë produkte vendase

Nga tregu tradicional i gjelave të detit kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj fton qytetarët që të konsumojnë produkte vendase, si një mënyrë për të kontribuar në fuqizimin e ekonomisë lokale.

“Thirrja për të gjithë është: Nuk ka gjel më të mirë se gjeli i Baldushkut! Baldushku sot është markë “Made in Tirana”, “Made in Albania”.Unë besoj se sot, akti më i madh patriotik është që ta blesh gjelin në Baldushk, ta blesh verën në Lundër, vajin në Ndroq, domaten në Shëngjergj, se duke qarkulluar paratë brenda ekonomisë sonë, sigurisht fuqizojmë një pafundësi të madhe familjesh që jeton me nder e dinjitet”.

Veliaj thotë se për t’u ardhur në ndihmë fermerëve tashmë duhen lehtësuar sa më shumë procedurat për ata që duan të hapin një agroturizëm ose një fermë.

“Parimi është që, nëse dikush do të hapë një agroturizëm, që do të rrisë veprimtarinë në aktivitetin e tij, ne t’i bëhemi krah, jo stërkëmbësh. Është një mundësi sesi puna e një viti të tërë shpërblehet në këtë javë të fundit. Secili prej nesh duhet të jetë një agjent marketingu dhe të sigurohemi që viti i ri i gëzoi të gjithë, i ndihmoi të gjithë, por mbi të gjitha ata që sakrifikojnë një vit të tërë për të punuar një javë dhe për të bërë ato shitjet e vitit të ri”.

Sipas agjencisë për Administrimin e Tregjeve këtë vit pothuajse është dyfishuar rritja e gjelave nga 25-30 mijë që ishte një vit më parë në 45-50 mijë krerë.

Tv Klan