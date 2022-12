Veliaj vlerëson personalitetet e Njësisë 6

Shpërndaje







19:53 27/12/2022

“Mbyllim një vit të madh pune e projektesh në Kombinat”

Kombinati ishte ndalesa e radhës e turit të kryebashkikakut të Tiranës, Erion Veliaj në njësitë administrative. Ai nderoi me çertifikata mirënjohjeje personalitetet e zonës, ndërsa theksoi se fundi i këtij vit regjistron një sërë punësh dhe projektesh te realizuara edhe në këtë njësi.

“Vërtet ndihem i privilegjuar, i bekuar që e mbyllim këtë vit, një vit të madh pune, një vit të madh angazhimesh, një vit të madh projektesh këtu në “Kombinat”, në një zonë që është porta hyrëse e Tiranës. Sa gëzohem ndonjëherë për të gjithë arritjet që kemi pasur në qytet, aq edhe trishtohem kur dëgjoj vitin 2022 këta të Primareve që thonë, “arritja ime numër 1, është që unë nuk jam i ardhur në Tiranë”. Tirana është sot e të gjithëve”.

Kreu i Bashkisë vuri theksin se ky vit mbyllet me një bilanc pozitiv, siç është edhe vënia në jetë e projektit të Teatrit të ri Kombëtar.

“Çfarë jave fantastike për Tiranën! Filluam ndërtimin e Teatrit të Ri Kombëtar, një ëndërr që e kanë pasur gjithë njerëzit. Teatri i Ri Kombëtar do të jetë mbi 10 mijë m2, disa herë më i madh se ai që kishim. Kishim një teatër që u krijua si “dopo lavoro”, kush jeton akoma në “Kombinat” te pallatet e italianëve, e kupton se për çfarë cilësie bëhet fjalë. Cilësia e punimeve të luftës, të bëra me ngut, me material parafabrikat, me atë tallashin e presuar të shkrepseve të një fabrike në Milano. Ne zihemi akoma për teatër, ne zihemi akoma për stadiume, ne zihemi akoma për unazën te “Astiri”. Nuk shkon kjo”.

Veliaj vlerësoi figurat e spikatura të Njësisë 6 për të cilët tha se me kontributin e tyre na bëjnë të ndihemi krenarë të gjithëve.

Tv Klan