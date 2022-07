Vëllai i Jetlira Elezit kërcënon me jetë autorin

21:27 31/07/2022

Familja e 37-vjeçares së vrarë në Elbasan hap dyert e mortit

Vrasja me thikë e 37-vjeçares Jetlira Elezi në qytetin e Elbasanit nga bashkjetuesi i saj Ramis Mici, një ditë më parë tronditi tërë opinionin publik. Shkak i krimit të rëndë në familje dyshohet që të jetë xhelozia. Familja e 37-vjeçares ka hapur dyert e mortit. Ndërsa i vëllai i Jetlirës me anë të një postimi në faqen e tij në Facebook ka kërcënuar me jetë autorin e dyshuar të ngjarjes dhe familjen e tij. Ai paralajmëron se do të vrasë 4 pjestarë të familjes së autorit për çdo pikë gjaku të motrës së tij.

“U prehsh në paqe Ramiz Mici, u prehtë në paqe familia jote, fëmijët e tu. Po ju them juve u prefshit në paqe se s’mund t’ja them motrës time që ti i ngule thikën sot. Po jua them juve si familje sepse pa t’i vrarë 4 pjestarë familje as ke varri s’kam për t’i shkuar motrës. Ke 4 njolla gjaku në foto për të cilat dua 4 koka nga familja jote. Vrapo ti arratisu po për sa kohë do vraposh. Familja jote do përgjigjet me gjakë. Unë do e marr hakun i vetëm. Sa të marr informacion se ku rri, e ku ha familja jote, vrapo ti se dhe unë kur të vij për t’i vrarë me vrap do vi. S’kam çfarë të humbas. Fiksoje mirë këtë datë se të afërmit e mi po vuajnë të gjithë nga ajo që ti shkaktove sot”

Ngjarja e rëndë ndodhi në orët e para të mëngjesit të 30 Korrikut në lagjën “Skënderbej”, në Elbasan. Ramis Mici pas kryerjes së vrasjes është largua nga vendi i ngjarjes. Çifti jetonin në lagjen “Skënderbej” prej 4 muajsh në një banesë me qira. Ata ishin që të dy të divorcuar dhe kishin secili nga 2 fëmijë nga martesat e mëparshme. Sipas informacioneve nga grupi i hetimit 5 ditë para e të kryente krimin Mici e kishte dhunuar 37 vjeccaren pas një sherri. Viktima kishte kërkuar ndihmë në polici dhe ishte pajisur me urdhër-mbrojtje. Dy fëmijët e mitur të Jetlirës në momentin kur ka ndodhur krimi, ishin tek shtëpia e gjyshërve.

