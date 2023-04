“Vëllai im punon prej 27 vitesh si avokat në Angli”, Shakohoxha tregon pyetjen që nuk i kanë bërë kurrë

23:06 10/04/2023

Këtë të hënë në emisionin “Opinion” u diskutua për besimin e shqiptarëve tek njëri-tjetri. Sipas një studimi Shqipëria rezulton vendi me besimin më të ulët të ndërsjellë.

Teksa po diskutohej në studio, Dritan Shakohoxha, solli një shembull. Ai u shpreh se vëllai i tij punon prej shumë vitesh në Angli si avokat, por askush nuk e ka pyetur nga është. E kundërta sipas tij ndodh në Shqipëri.

“Anglezët nuk tremben nga i huaji. A t’ju them një shembull? Ti e di, por ndoshta njerëzit nuk e dinë. Vëllai im jeton në Londër prej 28 vjetësh, është avokat. Vëllai im e ka emrin Shkëlqim Shakohoxha. Ka 27 vjet që punon avokat në Angli, kurrë një klient nuk e ka pyetur “Where are you from” (nga je), kurrë. Kurse në Shqipëri, ti me pas një avokat përballë me e dëgjuar me një dialekt që nuk të pëlqen i thua “nga je ti vllai, ok do të të marr në telefon”, u shpreh Shakohoxha./tvklan.al