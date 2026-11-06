Italia u dha shtetësinë italiane tre vëllezërve Bolsonaro, Eduardo, Carlos dhe Flávio, vetëm 58 ditë pas dorëzimit të dokumenteve. Vendimi u mor më 5 janar 2023 dhe ka ngritur pikëpyetje për mënyrën se si u trajtua kërkesa e tyre, pasi qytetarët brazilianë me origjinë italiane presin mesatarisht 8 deri në 10 vjet për të përfituar të njëjtën të drejtë.
Lajmi është bërë i ditur nga CNN Brasil, e cila ka siguruar një dokument të Ministrisë së Jashtme italiane, në përgjigje të një kërkese të deputetit Angelo Bonelli.
Ky i fundit, pjesë e koalicionit të majtë Alleanza Verdi e Sinistra, dyshon se vëllezërit Bolsonaro mund të kenë përfituar trajtim të veçantë. Ai ka paralajmëruar se do t’u drejtohet autoriteteve gjyqësore për të hetuar nëse procedura është përshpejtuar për arsye politike dhe nëse ka pasur ndërhyrje nga zyrtarë të lartë.
Bonelli ka vënë në dukje se, ndërsa brazilianët me origjinë italiane presin deri në 10 vjet për njohjen e shtetësisë, vëllezërit Bolsonaro e morën atë në më pak se dy muaj nga dorëzimi i dokumenteve, më 8 nëntor 2022.
Dyshimet për një trajtim të diferencuar janë ngritur edhe nga ekspertë të fushës. Avokatja e specializuar në emigracion, Ana Carolina Campara Brittes, e cila drejton kompaninë Campara Cidadania, tha për CNN Brasil se koha e përfundimit të procedurës së vëllezërve Bolsonaro është shumë më e shkurtër se ajo që përballojnë zakonisht aplikantët e tjerë.
Sipas saj, njohja e shtetësisë italiane përmes procedurave administrative në ambasadën dhe konsullatat italiane në Brazil kërkon mesatarisht 8 deri në 10 vjet.
Për të kuptuar se si u zhvillua procesi, dokumenti i Ministrisë së Jashtme italiane tregon se Eduardo Bolsonaro kishte aplikuar për t’u futur në listën e pritjes së Ambasadës Italiane në Brazil që më 22 dhjetor 2020. Carlos dhe Flávio u regjistruan në këtë listë më 26 tetor 2021.
Lista e pritjes është faza e parë e procedurës dhe shërben për të organizuar radhën e personave që kërkojnë njohjen e shtetësisë. Vetëm pasi thirren, aplikantët mund të dorëzojnë dokumentet e nevojshme për nisjen e procesit.
Më 8 nëntor 2022, të tre vëllezërit u paraqitën njëkohësisht pranë zyrës konsullore për të dorëzuar kërkesat për njohjen e shtetësisë italiane përmes prejardhjes familjare.
Autoritetet italiane shpjegojnë se Carlos dhe Flávio u thirrën në të njëjtën kohë me Eduardon, i cili ishte i pari në listën e pritjes. Sipas ministrisë, kjo është një praktikë e zakonshme kur disa aplikantë kanë të njëjtin paraardhës italian.
Qeveria italiane këmbëngul se procedura është zhvilluar në përputhje me ligjin që ishte në fuqi në atë kohë dhe se dokumentet e paraqitura nga vëllezërit ishin të plota dhe në rregull. Për këtë arsye, shtetësia iu njoh të treve më 5 janar 2023.
Pasaportat italiane u lëshuan më vonë: Flávio Bolsonaro e mori pasaportën më 8 nëntor 2023, Eduardo më 3 prill 2024 dhe Carlos më 14 qershor 2024.
Një tjetër element i rëndësishëm është se në kohën kur vëllezërit paraqitën kërkesat e tyre, Italia ende zbatonte ligjin e vjetër, i cili lejonte marrjen e shtetësisë përmes prejardhjes nga një paraardhës italian, pa kufizime në numrin e brezave.
Megjithatë, në mars të vitit 2025, Italia ndryshoi rregullat për marrjen e shtetësisë dhe vendosi kufizime të reja, duke e kufizuar kryesisht këtë mundësi te fëmijët dhe nipërit e mbesat e shtetasve italianë të lindur në Itali.
CNN Brasil ka kontaktuar senatorin Flávio Bolsonaro, por deri në momentin e publikimit nuk kishte marrë përgjigje. Mediat braziliane po përpiqen gjithashtu të marrin një reagim nga Carlos dhe Eduardo Bolsonaro.
Deri më tani, akuzat për trajtim të privilegjuar mbeten në nivelin e dyshimeve, ndërsa autoritetet italiane mbrojnë ligjshmërinë e procedurës.
/tvklan.al