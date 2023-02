Vëllezërit e Super Bowl

Shpërndaje







23:40 01/02/2023

Në edicionin e 57-të do të jetë hera e parë që kundër në fushë do të luajnë dy vëllezër

Edicioni i 57-të i Super Boul që do të luhet më 12 Shkurt, do të vendosë përballë ekipet e futbollit amerikan të “Eagles Philadelphia” dhe “Kansas City Chiefs”.

Me miliona amerikanë dhe tifozë anembanë botës do ta ndjekin këtë përballje, e cila do të jetë e veçantë për familjen Kelce. Për herë të parë në historinë e NFL, dy vëllezër që luajnë në ekipe kundërshtare do të konkurrojnë për titullin, Travis Kelce i Chiefs dhe Jason Kelce, i Eagles.

Të dy janë lojtarë kyç për ekipet e tyre. Edicioni i vitit 2013 i Super Bowl vuri përballë njëri-tjetrit një çift tjetër vëllezërish, Harbous, por ata ishin të dy trajnerë.

Kjo do të jetë finalja e parë ku anëtarë të së njëjtës familje do të dalin në fushë. Me shaka ata thanë se para se të luajnë, kjo finale e ka një fitimtare, nënën e tyre, Dona. Si Jason, ashtu edhe Travis e dinë mirë se çfarë do të thotë që të fitosh një finale “Super Bowl”. Eagles e fituan atë në 2018, ndërsa në 2020 ishte radha e Chiefs.

Klan News