Vendet e BE rekomandojnë lehtësimin e udhëtimeve

Shpërndaje







23:08 22/02/2022

Kusht vaksinimi i plotë me vaksina të miratuara nga OBSH, me pak kufizime për ata me vaksina indiane e kineze

Vendet e Bashkimit Evropian ranë dakord të hapin kufijtë e tyre për udhëtarët nga jashtë bllokut, të cilët janë imunizuar me vaksina kundër COVID-19 të autorizuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, duke lehtësuar kufizimet për ata që kanë marrë vaksina indiane dhe kineze.

Ministrat për Çështjet Evropiane, pas një takimi që patën dolën me një rekomandim për të gjithë shtetet anëtare.

Këtyre shteteve u rekomandohet heqja e kufizimit të përkohshëm për udhëtimet jo thelbësore në BE për personat e vaksinuar me një vaksinë të miratuar nga BE ose OBSH, i cili do të jetë i zbatueshëm nga 1 Marsi.

Kufizimet do të hiqen për udhëtarët që kanë marrë dozën e fundit të paktën 14 ditë dhe jo më shumë se 270 ditë përpara mbërritjes. Shtetet e BE-së ranë gjithashtu dakord të heqin një kufizim të përkohshëm për udhëtimet jo thelbësore për njerëzit që janë shëruar nga COVID-19 brenda 180 ditëve përpara se të udhëtojnë në BE.

Për të vaksinuarit me një dozë të një vaksine të miratuar nga OBSH, shtetet e BE-së mund të kërkojnë gjithashtu një test negativ PCR të 72 orëve para nisjes dhe mund të aplikojnë masa shtesë si karantina ose izolimi.

Klan News