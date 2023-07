Vendi më ‘atipik’ për t’u argëtuar në Las Vegas

14:42 06/07/2023

Në këtë strukturë ndërtimi do të organizohen koncerte dhe ngjarje të ndryshme

Herë merr pamjen e planetit Tokë e herë të Hënës. Kjo strukturë ndërtimi në formë sferike, e cila është më e madhja në botë premton të jetë një vend atipik për t’u argëtuar për të gjithë qytetarët në Las Vegas dhe jo vetëm.

E pajisur me 1.2 milionë “led”, kjo strukturë është projektuar nga firma globale e arkitekturës “Populous” që ka realizuar disa prej stadiumeve më të mira sportive në botë. Ky atraksion nuk do të hapet për publikun për gati tre muaj të tjerë dhe në Shtator pret që të organizohen koncerte, ngjarjet sportive, por edhe ngjarje kinematografike.

Pjesa e jashtme e sferës do të ndriçohet çdo ditë dhe natë me animacione dhe imazhe të tjera, ndonjëherë të lidhura me stinën. Për shembull, mund të shndërrohet në një kungull gjigant gjatë festës së Halloween dhe një top dëbore gjatë Krishtlindjeve. Ky vend premton të përmbushë dëshirat e vizitorëve dhe të ofrojë një përvojë unike.

