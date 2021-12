Vendi përfshihet nga shiu dhe bora

15:46 03/12/2021

Sinoptikanët: Dhjetori rikthen motin e viteve ‘90. Ulje temperaturash dhe reshje

I gjithë vendi është përfshirë nga reshje shiu dhe bore. Në disa qytete, reshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar probleme në qarkullimin e automjeteve. Këto janë pamjet nga qyteti i Shkodrës.

Për shkak të motit të keq me reshje bore dhe stuhi, disa zona të thella malore në qarkun e Korçës kanë mbetur pa energji si pasojë e dëmtimit të linjave të tensionet të mesëm.

Pa energji janë zonat e Panaritit, Selenica e Pishës dhe Ballabanova ku reshjet e borës arrijnë në 40 cm.

Sipas sinoptikanëve, moti i keq me reshje shiu dhe bore, e shoqëruar me stuhi ere, pritet të zgjasë për disa ditë.

“Reshjet mbeten prezente edhe në fundjavë. Dita e dielë do të ketë shira më të dendura dhe veri më shumë. Do të ketë edhe reshje dëbore”.

Duke filluar nga mesi i javës tjetër, temperaturat pritet të shkojnë deri në minus 4 – minus 5 gradë duke rikthyer të ftohtin polar.

“Në mesin e javës tjetër do të ketë përmirësim të motit por ndryshim të temperaturave”.

Sipas sinoptikanëve, ky Dhjetor pritet të rikthejë motin e viteve ‘90 me temperatura të ulta dhe reshje bore, ndryshe nga 2-3 vitet e fundit.

“Ky Dhjetor paraqitet me tiparet e tij tipik klasik të Dimrit. Ngjason me Dhjetoret e viteve ‘90 dhe para viteve ’90, pasi vitet e fundit kemi përjetuar Dhjetor me temperatura të larta”.

Shpejtësia e erës deri në 70 km/orë do të sjellë probleme në det të hapur.

