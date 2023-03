Vendimi i Apelit, Berisha: Do bëjmë rekurs në Gjykatën e Lartë

12:50 04/03/2023

Berisha: Qëllimi është që të dërgojmë çështjen në gjykatë ndërkombëtare

Në mbledhjen e sotme të Kryesisë, Sali Berisha ka njoftuar se pas vendimit të djeshëm të Gjykatës së Apelit, PD do e çojë për rekurs në Gjykatën e Lartë.

Berisha theksoi se qëllimi është që procedura për çështjen të ndiqet në gjykatë ndërkombëtare.

“Vendimi i Edi Ramës për të prishur vendimin e Gjykatës së Faktit, që u firmos nga 3 gjykatës të marrë peng, do hyjë në analet e drejtësisë shqiptare dhe botërore, si njolla më e zezë e turpit. Se shkeli një parim nga Roma e lashtë gjer më sot, se në një proces nuk mund të jetë kurrë palë ai që nuk ka qenë palë.

Ky është rasti i parë në historinë e botës. Por palë ishte Edi Rama. Pala e vërtetë ishte Edi Rama. Për të mos i lënë një turp historik, vetes, edhe avokati tha se nuk jemi palë.

Nuk kishte rëndësi, sepse ata kishin firmosur vendimin para se të hapej procesi. Ndaj dhe mbi të gjithë qëndrimet e PD-së, do të diskutojmë gjerësisht në këtë mbledhje, do diskutojmë në forumet e saj. Por duhet t’u njoftoj se vendimi në tërësi i juristëve është që ky akt, ky vendim të dërgohet për rekurs në Gjykatën e Lartë. E them unë, që njerëzit mund të habiten se si ta dërgojmë ne te Sadushët. Ne do e dërgojmë në Gjykatën e Lartë. Do kërkojmë përjashtimin e Sadushit nga gjykimi.

Nuk presim asgjë tjetër, se urdhri është po ky, por ne do ndjekim procedurën në gjykatën ndërkombëtare. Sepse ka ndodhur një gjë që në një vend anëtar të Këshillit të Europës, në një vend të lirë në botë, nuk ndodh që të shpallet palë ajo që nuk është palë. Rregulli për ta dërguar në gjykatë ndërkombëtare çështjen, kërkon që të ezaurohen shkallët e gjykatave të vendit”, deklaroi Berisha./tvklan.al