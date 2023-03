Vendimi i Apelit, Berisha: Do të marrim të gjitha vendimet e duhura për të vazhduar misionin tonë

19:56 03/03/2023

Sali Berisha, reagoi menjëherë pas vendimit të Gjykatës së Apelit që ktheu për rigjykim çështjen për vulën dhe logon e selisë blu. Ai u shpreh se PD-ja është sot një parti më e fuqishme dhe paralajmëroi se së shpejti do të mblidhen të gjitha forumet e saj. Mbi bazën e vendimit të sotëm, të cilin Berisha e konsideron si armiqësor dhe asgjesues nga qeveria, shtoi se do të merren të gjitha vendimet e duhura për të vazhduar misionin opozitar edhe më fuqishëm.

“PD është sot një parti më e fuqishme se kurrë. Ajo do mbledhë këto ditë forumet e saj dhe mbi bazën e këtij qëndrimi armiqësor, asgjesues të shpallur nga narkoshteti dhe Edi Rama do të marrë të gjitha vendimet e duhura për të vazhduar misionin e saj në mënyrën më të fuqishme”, tha Berisha.

Berisha u shpreh besimplotë se demokratët do të kapërcejnë çdo pengesë dhe vështirësi. Akuza pati për kryeministrin Rama ku tha se vendimi është shkruar në zyrën e tij.

“Ata (gjykatësit) kishin në sirtar vendimin e shkruar në zyrën e Edi Ramës për të ndëshkuar opozitën politike. Ky vendim vjen në një kohë kur opozita është e angazhuar në një revolucion demokratik, paqësor, me të cilën ajo është e betuar të përmbysë monizmin e Edi Ramës, është e betuar t’u rikthejë shqiptarëve votën e lirë. Në këtë kontekst unë u bëj thirrje anëtarëve dhe simpatizantëve të PD-së të ngrihen në lartësinë e misionit të tyre historik, misionit të shpëtimit të pluralizmit, të demokracisë, të shoqërisë shqiptare dhe Shqipërisë. Çdo shqiptar sot më shumë se kurrë pret nga guximi ynë, nga qëndrimi ynë, realizimin e këtij misioni. Unë kam besim të madh se siç kapërcyem në mënyrën më legjitime, më të vendosur, të gjitha kurthet, të gjitha përpjekjet, për asgjesimin tonë, ne do të kapërcejmë çdo pengesë dhe vështirësi. Opozita, është mision i lartë moral. Të mendosh të diktosh me tre gjykatës të cilët i gjen dhe urdhërojnë të lexojnë një vendim të parapërgatitur në zyrat tua mban të gjitha përgjegjësitë dhe dëshmon se je njëlloj si baba yt biologjik, njëlloj si daja yt biologji, një xhelat i normave demokratike, i lirisë dhe meriton çdo ndëshkim”, tha Berisha./tvklan.al