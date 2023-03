Vendimi i Apelit për logon dhe vulën e PD, Alibeaj: Nuk ka si të përçajë Partinë Demokratike, moment i mirë përbashkues

22:50 06/03/2023

Enkelejd Alibeaj është shprehur se vendimi i Gjykatës së Apelit për të dërguar për rigjykimin në Shkallën e Parë çështjen e vulës dhe logos së PD-së nuk ka si ta përçajë PD-në.

Në një prononcim për emisionin “Opinion” në Tv Klan, Alibeaj ka deklaruar se asgjë nuk ka ndryshuar për Partinë Demokratike pas datës 3 Mars pasi ka thënë se është e njëjta situatë me atë para vendimit të Gjykatës së Apelit.

Enkelejd Alibeaj: Unë nuk komentoj vendim gjykatash sepse vendimet e gjykatës thjesht zbatohen sepse është edhe një model se si politikanët duhet të sillen ndaj institucioneve të tjera se si ata jashtë politikës nxjerrin produkt. Është kjo mënyra më e mirë se si duhet të sillet një pjesëtar i politikës dhe unë kam vendosur që të mbaj këtë qëndrim. Kur gjykatat flasin, të gjithë të tjerët duhet të heshtin.

Ky vendim nuk ka si të përçajë PD. Asgjë nuk ka ndryshuar për PD-në edhe para datës 3. Ishte një PD, flamuri, logoja dhe selia. Po ju them se kurrë nuk do të ndjehem triumfalist. Ky është moment i një përgjegjësie të madhe për PD-në.

Ky vendim është një moment i mirë përbashkues, ku demokratët të kuptojnë se armiku kryesor i tyre është regjimi i Edi Ramës dhe ka vetëm një mënyrë se si mund të luftohet. Demokratët të bashkuar në një aleancë të fortë me partnerët tanë, SHBA, BE dhe Mbretërinë e Bashkuar. Vlerat e tyre janë të demokratëve dhe vetëm kjo lloj mënyre e të parit mund dhe do ta mundë regjimin e Edi Ramës./tvklan.al