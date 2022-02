Vendimi i GJK, reagon Presidenca: Zero surprizë, çështja as nuk duhej të kishte filluar

23:30 16/02/2022

Mënjeherë pas vendimit të dhënë nga Gjykata Kushtetuese, e cila vendosi të shfuqizojë vendimin e Kuvendit të Shqipërisë për të shkarkuar Presidentin Ilir Meta, ka ardhur dhe reagimi i parë nga Presidenca.

Në një postim në rrjetet sociale zëdhënësi i kreut të shtetit shkruajti: Zero Surprizë për Presidencën! Kjo çështje as nuk duhej të kishte filluar!

Në një njoftim thuhet se Gjykata Kushtetuese ka arritur në përfundimin se nuk ka shkelje të rënda të Kushtetutës nga ana e Presidentit Meta në lidhje me faktet që lidhen me të drejtat në procesin zgjedhor, marrëdhëniet me partnerët strategjikë, pavarësinë e organeve publike si dhe të shkeljes së rendit e sigurisë publike./tvklan.al