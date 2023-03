Vendimi i KQZ për PD, Kume: Celibashi tha kam preferencat e mia politike, por shikoni se çfarë bëj

18:41 14/03/2023

Ish kreu i KQZ-së Kristaq Kume ka folur këtë të Martë në studion e Klan News për vendimin e kryekomisionerit Ilirjan Celibashi për të mos regjistruar Partinë Demokratike si subjekt zgjedhor më 14 Maj.

Sipas Kumes, Celibashi mori vendimin bazuar në ligj, por që mund të mos i artikulonte fare preferencat e tij politike sepse nuk i takojnë pozicionit që ai ka.

Megjithatë shpjegoi Kume, këto deklarata të kryekomisionerit ishin për të treguar që pavarësisht preferencave politike, ai si një i zgjedhur me shumicë të cilësuar vepron vetëm në bazë të legjislacionit.

“Për mua ishte dashur që Celibashi të mos artikulonte fare këto gjëra, ai është komisionari shtetëror i zgjedhjeve dhe sipas ligjit tonë, i zgjedhur me shumicë të cilësuar. Ai nuk përfaqëson atje asnjë parti, as mazhorancë, as opozitë. Qytetarët duan të shohin tek ai, deri në çfarë niveli zbaton detyrën sesa të mësojmë se cilat janë preferencat e tij politike. Nuk i duhet, s’ka pse të futej, por mesa e njoh unë Ilirjanin këto janë përgjigjie jo në karrigen e komisionerit, por që përgjigjia e asaj që “përveç se jam komisioner kam kostumin edhe të qytetarit”. Për atë që paralajmëroi, ai tha kam edhe unë preferencat e mia politike, por absolutisht s’keni pse më godisni për këtë gjë, shikoni se çfarë bëj”, tha Kume.

Në mbledhjen që zgjati më shumë se një orë sot në KQZ, Celibashi tha se kërkesa e depozituar nga grupimi i Alibeajt nuk ka bazë ligjore dhe rrjedhimisht Partia Demokratike nuk mund të regjistrohet si subjekt zgjedhor për 14 Majin. Kryekomisioni Ilirjan Celibashi deklaroi se plotësimi i dokumentacionit me nënshkrimin e deklaratës solemne nga Lulzim Basha është një kusht për regjistrimin e partisë si subjekt zgjedhor.

“Votoj edhe unë për një parti politike të caktuar. Por, absolutisht në dallim nga shumë të tjerë, në atë çfarë unë duhet të vendos kur kam karrigen e një zyrtari përcakton vetëm ligji vendimarrjen time”, tha Celibashi./tvklan.al