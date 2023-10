“Vendit i duhen mjekët, por s’është kjo forma për t’i mbajtur”, Marku ndan historinë e tij me bursën

23:00 04/10/2023

Pedagogu i njohur i gazetarisë Mark Marku ka folur mbrëmjen e kësaj të Mërkure në studion e “Opinion” sa i takon kontratës që detyron studentët e Mjekësisë të punojnë në Shqipëri 3 vite pasi marrin diplomën.

Marku thotë se shteti qëllimin e ka të mirë, pasi mjekët i duhen vendit, por mënyra për t’i mbajtur ata këtu nuk është e duhura. Duke iu dhënë të drejtë të dyja palëve, ai sugjeron që të gjendet një zgjidhje tjetër për situatën. Më tej, Marku tregon dhe historinë e tij me bursën kur studionte në Francë për gazetari.

Mark Marku: Unë mendoj që këtu ka një përplasje mes dy të drejtave, e drejta e shtetit që të sigurojë arsim dhe mjekësi për të gjithë, dhe kjo e fundit sigurohet nëpërmjet arsimit dhe të drejtën e studentëve për të qenë të lirë në zgjedhjet e tyre. Të dyja qëllimet në vetvete janë pozitive, mënyra si janë trajtuar nuk është e duhura. Normalisht që shteti ka një kosto që është e taksave të qytetarëve për të gjithë sistemin arsimor, por është i detyruar që të sigurojë mjekësinë për të gjithë. Mendoj që çdo shtet duhet të gjejë format ta garantojë këtë. Shqetësimi i ikjes së mjekëve dhe braktisjes së mjekëve, nuk ka mjekë aty ku janë qytetarët. Ka në Tiranë, por jo në Rrëshen. Qëllimi është i mirë për të shkuar drejt një zgjidhjeje, por forma është shumë e ashpër dhe arrogante sepse nuk mund t’u marrësh diplomat studentëve.

Normale është e drejta e studentit që ta ketë sepse është e tija, nuk është e shtetit. E shtetit është vetëm nëse diploma është e falsifikuar. Duheshin gjetur forma më elegante për ta rregulluar, për t’i pajtuar këto dy të drejta dhe për të bërë të mundur që studentët të rrinë këtu, të ketë një formë angazhimi. Unë po them rastin tim, kur kam shkuar për herë të parë për studime në Francë, kam marrë bursë nga një fondacion bavarez. I cili financonte për studentët e Lindjes që studionin gazetari që të ktheheshin në vendet e lindjes, në ’95-ën. Dua të them që forma e detyrimit nuk është e pranueshme. Kur mora bursën, studimet i bëja në Francë dhe kam bërë një deklaratë që unë do kthehem të ushtroj profesionin në Shqipëri. Unë mund të rrija se askush nuk do më bënte asgjë, se nuk ishte në formë detyruese, por nuk është kjo forma mendoj unë. Duhet t’i kuptojmë të dyja palët dhe të shkohet drejt një zgjidhjeje jo arrogante. E kam parë ligjin me kujdes, studentin nuk mund ta detyrojë shteti për të mos kryer specializimin. Duhet gjetur një zgjidhje!/tvklan.al