Vllaznia – Dinamo dhe Egnatia – Partizani janë gjysmëfinalet e fazës Final Four të Superiores të përcaktuara nga shorti i hedhur mesditën e së martës. Këto takime do të luhen në Arenën Kombëtare më 4 dhe 5 maj ashtu si edhe e gjithë kjo fazë. Egnatia dhe Vllaznia kalojnë në finale edhe me barazim pas 90 minutave lojë, pasi i favorizon renditja në vendin e parë dhe të dytë në sezonin e rregullt.

“Është diçka e madhe që kemi arritur deri këtu, por tani duhet të mendojmë për gjysmëfinalen dhe ta fitojmë dhe më pas në finale për të marrë titullin“, tha Thomas Brdaric, trajner i Vllaznisë

“Them që është një short i mirë. Kemi bërë ndehsje të mira gjatë kampionatit me Vllazninë shpresojmë t’ia dalim“, shprehet Ermal Barushi, Drejtor i Përgjithshëm i Dinamos.

Në këtë sezon do të përsëritet finalja e atij të kaluar, Egnatia – Partizani ku kampione u shpall skuadra nga Rrogozhina por tani në gjysmëfinale.

“Në bilance është më mirë Partizani, por shpresojmë që Egnatia të realizojë objektivat në veçanti titullin kampion“, shprehet Xhevdet Zeka, zyrtar i Egnatias.

“Është ekipi kampion, ka një ecuri të mirë, por edhe ne po bëhemi gati dhe deri në datën 5 do të jemi 100%“, tha Skënder Gega, trajner i Partizanit.

Finalja e 12 Majit do të gjykohet nga polaku Marciniak, një nga më të mirët në botë dhe që ishte kryesor në finalen e Botërorit të fundit Argjentinë – Francë apo finalen e Champions League në 2023, Manchester City – Inter.

“Kemi ftuar një nga arbitrat më të mirë të globit, polakun Marciniak për të mos patur aludime për fituesin“, cilësoi Armand Duka, President i FSHF-së

Ekipi kampion do të marrë pjesë në kualifikueset e Champions League, ndërsa të tjerat e kanë të sigurtë pjesëmarrjen në Conference League, pasi në finalen e Kupës së Shqipërisë janë Egnatia dhe Dinamo.

