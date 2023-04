Vendosja e GPS në 2 makina, zbardhet dëshmia e pronarit të mjeteve: Dyshoj tek një grup personash

Shpërndaje







10:15 02/04/2023

Detaje të reja kanë dalë në dritë nga vendosja e dy pajisjeve GPS në dy automjetet e shtetasit Eris Çekani mëngjesin e sotëm në Pogradec.

Klan News raporton se në dëshminë e tij në polici, Çekani është shprehur se ka dyshime se GPS është porositur nga një grup personash për të cilët bëhet e ditur se ka folur me emra.

Dyshimet e pronarit të mjeteve lidhen me këta persona pasi ai kishte konflikt të hapur prej disa kohësh me ta. Ai ka deklaruar se janë të vetmit që dyshon për këtë ngjarje, pasi nuk ka konflikt me askënd tjetër veç atyre.

Nga kamerat e sigurisë është e vështirë të identifikohet personi që i ka vendosur pajisjet poshtë dy mjeteve, pasi sipas informacioneve ai ka qenë i maskuar./tvklan.al