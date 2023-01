Venera Lumani fton në bashkëpunim Elgit Dodën dhe zbulon këngëtaren që nuk do të bashkëpunonte kurrë!

11:08 23/01/2023

Venera Lumani ka qenë këngëtarja e mbrëmjes së sotme në “Zemër Luana” me autorësi dhe moderim të Luana Vjollcës në Tv Klan. Ndonëse ajo së bashku me partnerin e saj Lindin janë përfshirë edhe në lojrat e përgatitura për të ftuarit.



Një ndër lojrat më të forta është edhe ajo e tortave, ku personazhet duhet të përgjigjen pyetjeve të vështira ose duhet të bëhen pis me tortë.

Pyetja për Venerën ka qenë: “Venera, kryesisht të gjithë bashkëpunimet muzikore i ke vetem me partnerin tend, mua, Lind Islamin; ndaj ne sonte ne “Zemer Luana” duam t’i besh një ftesë live për bashkëpunim një artisti shqiptar dhe cilit do ia refuzoje apo ia ke refuzuar tashmë!

“Ndaj përgjigjen ose festo ditëlindjen” e vendosur paksa në siklet Venera ka treguar se do të dëshironte të bënte një bashkëpunim me Elgit Dodën, por në anën tjetër nuk do të bashkëpunonte me Taynën./tvklan.al