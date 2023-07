Veprat e Rembrandt, Canova dhe El Greco dalin në ankand

15:17 01/07/2023

Ankandi do të hapet javën e ardhshme dhe vlera e tyre mund të arrijë deri në 10 milionë Paund

Portretet nga mjeshtri holandez Rembrandt, një nga piktori i Rilindjes El Greco dhe një bust i Helenës së Trojës nga skulptori neoklasik, Antonio Canova, janë disa prej veprave të artit që do të dalin në ankandin e Christie’s javën e ardhshme.

Ato do të shfaqen për publikun në datën 6 Korrik me tiutllin “Old Masters Part I Sale”, pjesë e Javës Klasike të shtëpisë së ankandeve. Portretet nga Rembrandt mund të arrijnë një vlerë nga 5-10 milionë Paund. Ato paraqesin çiftin Jan Willemsz van der Pluym dhe gruan e tij Jaapgen Carels, të cilët ishin të afërt me familjen e Rembrandt. Ato u blenë në Christie’s dhe sipas shtëpisë së ankandit kanë qenë të panjohura për studiuesit që atëherë.

“Këto portrete janë pikturuar në vitin 1635 dhe ato janë padyshim mjaft intime në natyrën e tyre, në karakterin e tyre. Dhe në fakt janë portrete të një çifti që ishin shumë të afërt me Rembrandt dhe familjen e tij. Është e jashtëzakonshme që portretet nuk kanë janë publikuar më parë, që kanë mbetur praktikisht të panjohura për një kohë kaq të gjatë.”

Vepra nga El Greco, “Varrimi i Krishtit” mund të shitet nga 6-8 milion paund. I lindur me emrin Domenikos Theotokopulos në 1541 në Kretë, artisti udhëtoi për në Itali, ku e përpunoi zanatin e tij përpara se të emigronte në Spanjë në 1577.

Një vepër e hershme e piktorit italian të rilindjes të shekullit të 15-të, Fra Angelico, “Kryqëzimi me Virgjëreshën, Shën Gjon Pagëzori dhe Magdalena në Këmbët e Kryqit”, është vlerësuar nga 4 milion – 6 milion Paund.

Gjithashtu “Busti i Helenës së Trojës” vlerësohet nga 2.5 milion deri në 4 milion Paund. Me një morie portretesh është edhe një letër e shkruar në 1782 që tregon kompozitorin austriak Mozart ku tregohet jeta dhe dashuria e tij për një vajzë dhe kontraditat me mamanë e vajzës që dashuronte e quajtur “The Exceptional Sale që mund të arrijë një vlerë nga 300,000 deri në 500,000 Paund.

Një medaljon i porositur nga Mbretëresha Charlotte si dhuratë për miqtë që e mbështetën atë gjatë sëmundjes së mbretit George III do të shfaqet gjithashtu në ankandin e 6 Korrikut.

“Kjo vërtet tregon dashurinë e mbretëreshës Charlotte për Mbretin George III dhe gjithashtu kohën tepër të vështirë që ajo kaloi në 1788 dhe në 1789 kur mbreti George III ishte i sëmurë.”

Mbretëresha Charlotte ka qenë subjekt i një mini-seriali të Netflix, “Bridgerton”.

