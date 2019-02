Veprimi amoral i mjekes me pacientin e tij

Një mjeke është larguar nga puna për shkak të lidhjes së saj të përtej profesionit me një pacient që vuante nga kanceri. Theepa Sundaralingham 37 vjeç dhe pacienti ndiqnin njëri-tjetrin në Instagram dhe më pas shkëmbyen numrat e telefonit.

Ata kishin dërguar mesazhe të shumta mes tyre, deri sa përfunduan duke kryer marrëdhënie në shtratin e spitalit. Mjekja ka humbur licencën e saj pas një seance dëgjimore ku u shqyrtua kjo ngjarje. Rasti ka ndodhur në Toronto, kryeqytetin e Kanadasë.

Duke folur për atë që ndodhi, pacienti tha: “Është shumë e vështirë për mua që të flas me dikë për këtë ngjarje. Unë jam mashkull dhe do të ishte e thjeshtë për mua që të thoja se pata marrëdhënie me mjeken time dhe dikush do të thoshte shumë mirë. Por, kjo nuk është gjë e mirë. Nuk është ky rasti, ndihem i abuzuar, dhe është shumë e vështirë për një mashkull që të thotë diçka të tillë për një femër. Zakonisht është e kundërta. Në atë kohë nuk isha në gjendje të kuptoja pasojat e marrëdhënies sime me mjeken”.

Mjekja 37-vjeçare i kishte kërkuar vazhdimisht pacientit që të fshinte mesazhet që kishin shkëmbyer bashkë në celular, duke i thënë që marrëdhënia e tyre duhet të ishte sekret, raporton britanikja “Metro”. Në një prej SMS-ve të dërguara pacientit ku i kërkonte që t’i fshinte, mjekja shprehej e shqetësuar nëse kolegët e saj do të mësonin për aferën e tyre seksuale.

Komisioni dëgjimor që e pushoi nga puna, urdhëroi mjeken edhe që të paguante për terapinë e pacientit të sëmurë me kancer, me argumentimin se e kishte shfrytëzuar atë për kënaqësi personale, kur i sëmuri ka qenë në fazën më të keqe të tij. /tvklan.al