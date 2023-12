Veprimi i fundit i Cardi B tregon se s’ka pajtim me Offset

10:18 28/12/2023

Cardi B luajti rolin e Znj. Klaus për Krishtlindje, por kjo nuk nënkupton se është pajtuar me Offset. Të paktën, bazuar në veprimet e saj të fundit në rrjetet sociale.

Thee Pop Feed raportoi se Cardi dhe Offset janë pajtuar duke qenë se e kaluan bashkë me fëmijët darkën e Krishtlindjeve. Por një përdorues i X komentoi në postimin në fjalë me një segment të shkurtër nga Love and Hip Hop: Atlanta që thotë “ti sapo e shpike këtë”.

Dhe Cardi e ka pëlqyer komentin duke konfirmuar se çifti vazhdon të jetë i ndarë.

Dy javë më parë, reperja shkaktoi zhurmë në rrjetet sociale me njoftimin e ndarjes, më pas me postimet e saj për Offset ku thoshte se e ka ndihmuar shumë herë, por “nuk ka marrë as një faleminderit”. Gjithshtu ajo e akuzoi se “ai luante me të në momentet e saj më të vështira”.

Deri më tani nuk ka asnjë koment nga reperi. Çifti nuk ka ndërmarrë ende procedurat ligjore të divorcit./tvklan.al