Vera e fundit – Episodi 35

17:00 03/06/2022

Selim shkon të paralajmërojë Akgynin se me gabimin e tij me të vogël do ta arrestojë atë.

Jamur ndërkohë përplaset përsëri me Akgynin. Çfarë do të thuhet mes tyre?

Në çfarë telashi do të futen kësaj here ata?