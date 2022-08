Vera e fundit – Episodi 83

17:00 05/08/2022

Ndërkohë që përpiqen të shpëtojnë nga atentatorët, Soner qëllohet në sy të Nazit.

A do të mund të shpëtojë ai? Çfarë do të ndodhë kur Jamar të njihet me personat që i kanë vrarë nënën e saj?

Cili do të jetë debati i rradhës mes Selim dhe Sare?