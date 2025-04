Mbyllja e sezonit të rregullt dha verdiktet e Kategorisë Superiore. Egnatia, Vllaznia, Dinamo dhe Partizani do të luajnë me meritë për titullin. Sfidat në “Final Four” do të mësohen në shortin e kësaj të marte.

Gara më e fort ishte për mbijetesën, me Tiranën që ka edhe një shans, ndërsa Laçi e Skënderbeu nuk i’a dolën.

Pjesë e Superiores për sezonin e ri do të jenë Vora dhe Flamurtari, me vlonjatët që rikthehen me pretendime.

Në fund Canaj komentoi edhe skemën e kampionatit, por edhe zërat se ajo mund të ndryshojë.

Tv Klan