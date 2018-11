Verratti kërkon falje

Marco Verratti kërkoi falje në fushë dhe jashtë. Futbollisti u ndalua nga policia në mesnatën mes të martës dhe të mërkurës kur po drejtonte makinën, pasi kishte konsumuar alkool. Mesfushori i Paris Saint Germain krijoi rastin e golit të parë në fitoren 2 – 1 me Lille të premten dhe më pas foli edhe për gazetarët në fund të takimit.

Marco Verratti, futbollist i PSG: Ishin 3 ditë të vështira, bëra një gabim. I kërkova falje menjëherë trajnerit, shokëve të ekipit dhe drejtuesve. I kërkoj falje tifozëve, jam i vetëdijshëm që jam një figurë e njohur dhe kjo është rëndësishme.

Pendesa e Verratti nuk ka ndikuar në masat që do të marrë klubi pa harruar heqjen e patentës nga autoritetet. Sipas rregullores shkruan e përditshmja “Le Parisien” do të gjobitet me 5% të pagës mujore, 40 mijë euro. Marco Verratti është pjesë e Paris Saint Germain prej vitit 2012 dhe ka fituar 19 trofe me këtë fanellë.

