Verstappen fitoi çmimin e madh të Australisë

23:17 02/04/2023

Disa aksidente në Melbourne, tetë makina nuk përfunduan garën

Max Verstappen fitoi Çmimin e Madh të Australisë në një garë ku nuk munguan aksidentet, daljet nga pista, difektet e makinave me garën që u ndërpre dy herë. 8 nga 20 makinat nuk arritën të përfundonin.

Verstappen ishte në kryesim kur Kevin Magnussen u përplas me Haas-in e tij në një mur, duke lënë mbeturina në pistë dhe duke e ndalur garën. Makinat u dëtyruan të kthehen në start me goma të tjerakur kishin mbetur dy xhiro për të vendosur fituesin, por në një rinisje kaotike, shoferi i Williams Logan Sargeant u fut në pjesën e pasme të Nyck de Vries të AlphaTauri duke bërë që të dy mjetet të dilnin jashtëb piste në kthesën e parë. Pilotët e skuderisë Alpine u përplasën me njëri-tjetrin duke lënë një gjurmë mbeturinash në pistë.

Pas diskutimeve të gjata, u vendos që gara të përfundonte me një xhiro pas një safety car në rendin e fillimit të mëparshëm. Verstappen mori fitoren e tij të dytë të sezonit përpara Hamilton, ndësa Fernando Alonso i Aston Martin përfundoi garën i treti. Red Bull ka fituar të tre çmimet e mëdha në sezonin e ri, një rekord për ekipin, duke rifilluar dominimin pas suksesit në 2022.

Gjithashtu Red Bull, me 123 pikë, ka një epërsi të madhe në kampionatin e konstruktorëve përpara vendit të dytë Aston Martin me 65 pikë dhe Mercedesit me 56.

Klan News