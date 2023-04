Verstappen fiton ‘pole position’

15:30 01/04/2023

Piloti i Red Bull do ta nisë i pari garën ne çmimin e madh te australise, i ndjekur nga mercedes

Piloti i Red Bull Maks Verstappen siguroi ‘pole position’ në Çmimin e Madh të Australisë përpara rivalëve të Mercedes, George Russell dhe Ljuis Hamilton.

Verstappen ishte më i shpejtë se sa Russell me 2/10 e sekondave, e mbi 3/10 se sa britaniku.

Kohën e katërt më të mirë në provat zyrtare e e realizoi Fernando Alonso. Spanjolli i Aston Martin ishte më i shpejti në provat e lira. Pas tij doli piloti i Ferrarit Karlos Sainz.

Serxho Perez përplasi makinën Red Bull në xhiron e tij të parë dhe do ta nisë garën në Çmimin e Madh të Australisë nga fundi. Kjo është një goditje e fortë për meksikanin që është vetëm 1 pikë larg Vershtapenit në renditjen e pilotëve, pas fitores në Arabinë Saudite.

Perez u ankua për probleme në makinë pas provave të lira, ndërsa shtoi se ka besim te inxhinierët e skuderisë së Red Bull.

Në vend të pestë niset piloti i Ferrarit Karlos Sainz, ndërsa shoku i tij i skuderisë, Sharl Lekler do të niset i shtati, pas Lance Stroll me Aston Martin e tij.

Ndërsa shprehu kënaqësinë për ‘pole-postition’ ne fituar, Maks Vershtapen kërcënoi organizatorët e Formula 1 se do të tërhiqej, nëse do të shtohet numri i garave sprint në fundjavë, duke ndryshuar AND e sportit.

