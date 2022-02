Verstappen sfidon yllin e garave të akullit në malet austriake

21:50 03/02/2022

Pas emocioneve në pistë, kampioni i botës në Formula 1, Max Versttapen ka vendosur të sfidojë aftësitë e tij. Piloti holandez dhuroi spektakël në pistën e garave alpine të mbuluara nga akulli në malet austriake.



Duke përdorur makinën që e shpalli kampion të Formula 1, Versttapen sfidoi yllin austriak të garave të akullit, Franky Zorn. Edhe pse nuk kishte garuar kurrë në pistat me akull, Vershtapen ishte shumë i kujdesshëm, falë edhe gomave të dizajnuara posaçërisht për këtë garë nga gjiganti Pireli.

Max Versttapen do të rikthehet në pistë në fundin e muajit Shkurt në testimet parasezonale që do të mbahen në Barcelonë. Botërori i Formula 1 do nisë në Mars me garën e Bahrejnit.

