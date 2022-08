Verstappen triumfon edhe në Belgjikë

23:20 28/08/2022

Maks Vershtapen dhe Red Bulli janë shumë të fortë për kundërshtarët e Formula 1. Gara e kësaj të diele në pistën e Spa, në Belgjikë, demonstroi se ka pak gjasa që rivalët të mund të ndalin edhe këtë sezon kamponi e botës në fuqi nga fitimi i titullit.

Vershtappen u nis nga vendi i 14 pas një penaliteti për ndryshimin e motorit, por në fund ishte sërish si triumfues. Në një garë spektakolare me shumë parakalime, pasi shumë prej pilotëve më të mirë e nisën nga fundi për shkak se u penalizuan nga ndryshimet që kishin bërë në makinë, Red Bull demonstroi forcën e makinës së re.

Si Vershtapen ashtu edhe Perez ishin thjesht të pakonkurrueshëm nga rivalët duke zënë dy vendet e para. Karlos Sainz i Ferrarit u rendit i treti duke plotësuar podin e fituesve. Për Ferrarin ishte një tjetër ditë shumë e ndërlikuar. Çarles Leklerk i cili e nisi garën vetëm një vend pas Vershtapen, por e mbylli veçse në vendin e 6-të, pasi e humbi vendin e 5-të sërish nga një gabim i skuadrës.

7 herë kampioni i botës Luis Hamilton e braktisi që në fillim garën pas një përplasje që pati në startin e saj. Pas garës së Belgjikës, Vershtapen kryeson kampionatin e Formula 1 me 284 pikë i ndjekur nga shoku i skuadrës Perez me 191, Leklerk i treti me 186 pikë.

Klan News