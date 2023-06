Verstappen triumfon në Katalonjë

23:20 04/06/2023

Max Verstappen i shton një tjetër fitore serisë së suksesshme të vitit 2023. Holandezi ishte fenomenal në pistën e Çmimin e Madh të Barcelonës për të kompletuar triumfin e 5-të në 7 garat e para të këtij edicioni. Kampioni i Botës tregoi qëndrueshmëri në Katalonjë për t’i dhënë një tjetër goditje rivalëve në garën për titullin kampion. Në kufijtë e përsosmërisë, Vershtapen shënoi fitoren e 40 në karrierë, për të mbetur pas një legjende si Ajrton Sena, që ka 41 fitore.

Podiumi u plotësua nga dy makinat Mercedes, Ljuis Hamilton dhe Xhorxh Rasëll të cilët grumbulluan pikë të nevojshme për të mbajtur të hapur garën për konstruktorë. Vetëm vendi i katërt për Sergio Perez, ndërsa zhgënjyen sërish dy pilotët e Ferrarit. Në pistën e shtëpisë, Karlos Sainz e preu finishin në vendin e pestë, ndërsa shoku i tij i skuadrës, Sharls Leklerk i 12-i. Me këtë fitore Vershtapen ngjitet në kuotën e 170 pikëve, distancuar me 53 pikë nga Perez, ndërsa Fernando Alonso gjendet i treti me 99 pikë.

