Veshi fustanin e bardhë dhe vrapoi pranë varrit të tij

Fotot e një nuseje para varrit të të dashurit të saj janë kthyer në pamjet më të komentuara të ditëve të fundit në rrjetet sociale.

Në foto shfaqet Jessica Padgett, e veshur me fustan të bardhë dhe e përkulur tek varri i Kendall James Murphy. Nëse një aksident automobilistik teksa ishte në krye të detyrës nuk do t’i kishte marrë jetën zjarrfikësit në Nëntor të vitit 2017, ata do të martoheshin më 29 Shtator 2018.

Murphy i kishte propozuar për martesë dhe Padgett i kishte thënë ‘po’. Në respekt të fjalës së dhënë dhe kujtimit të të dashurit, në ditën e “dasmës” ajo u paraqit tek varri i tij sëbashku me familjarët.

Kendall, një zjarrfikës në shtetin e Indianas në SHBA, humbi jetën pasi shoferi i zjarrfikëses përplasi makinën e shërbimit me tri autovetura gjatë kohës që po shkonin për shuarjen e një zjarri. Kolegu i Murphyt, shoferi Colby Blake, rezultoi se kishte kaluar nivelin e lejuar të alkoolit dhe u arrestua.

Në nder të kujtimit të të dashurit të saj, Jessica postoi disa foto me fustan nusërie pranë çizmeve dhe uniformës së 27-vjeçarit që humbi jetën.

Fotot u shpërndanë nga “Loving Life Phorography” në Facebook dhe postimi u shpërnda më shumë se 21 000 herë duke prekur zemrat e dhjetëra mijëra njerëzve në të gjithë botën.

/tvklan.al