Veshja e Sam Smith i la të gjithë gojëhapur në “Brit Awards”, këtë pamje nuk keni për ta harruar

23:40 11/02/2023

Këngëtari Sam Smith ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve, teksa kalonte në tapetin e kuq me një veshje të fryrë lateksi (llastiku).

Kokë e këmbë me të zeza, Sam Smith, i cili ka bërë shumë zhurmë kohët e fundit me performancat e guzimshme i la të gjithë gojëhapur me veshjen e pazakontë të cilën e kishte shoqëruar me një palë taka tepër të larta.

Veshja në vetvete është nga një markë e quajtur Harri, e cila është e specializuar në modelet që tërheqin vëmendje të lateksit.

Pantallonat e Sam përshkruhen si “pantallona vazo me dy doreza” dhe janë bërë me porosi, por shiten me pakicë për 4000 paund.

Pjesa e sipërme e zezë e montuar ndërkohë kushton 300 paund.

Sam do të shfaqej në skenë sonte me Kim Petras, pasi bën histori në Grammy pasi Kim u bë artistja e parë transgjinore që mori çmimin për dyshen/grupin më të mirë pop.

Që kur u bë virale në TikTok, kënga e tyre Unholy ka qenë e pashmangshme për t’u dëgjuar dhe ka arritur suksese të jashtëzakonshme./tvklan.al