Veshja provokuese e Rita Orës

23:20 11/10/2022

Rita Ora di gjithmonë si të jetë në qendër të vëmendjes. Këngëtarja shqiptare publikoi disa foto në profilin e saj në Instagram, me veshje të guximshme që nxjerrin në dukje fizikun e saj vezullues.

Veshja e ngushtë me prerje në pjesën e përparme lidhej me karfica në formë zemre dhe me fustanin e shkurtër me motive dantelle, që mori vlerësime nga mijëra komentues mes më shumë se 16 milionë fansave të saj në këtë rrjet social.

Kjo veshje ishte kombinuar edhe me çizme shumëngjyrëshe me taka të larta. Fotot, 31-vjeçarja i shkrepi në oborrin e shtëpisë së saj në Londër, pas kthimit nga Oklendi i Zelandës së Re, ku mori pjesë me performancat e saj artistike në finalen e Kupës së Botës në Regbi për femra.

Tv Klan