“Vetëm me Edin dhe PS” është slogani i Partisë Socialiste për të treguar se janë rruga e vetme drejt pasaportës europiane, shtylla kryesore e kësaj fushate. Gjatë diskutimit në emisionin “Opinion” në Tv Klan, gazetari Blendi Fevziu pyeti dy përfaqësuesit e PS, Blendi Klosin dhe Arbjan Maznikun nëse Bashkimi Europian do ta ndalonte hyrjen e Shqipërisë në rast se fiton një parti tjetër.

Fjalën e mori Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor, Arbjan Mazniku që renditi dy arsye. E para është që qeveria e ka kthyer çështjen e negociatave në prioritet. E dyta, marrëdhëniet personale të Ramës me liderët e BE.

Blendi Fevziu: “Vetëm me Edin”. Në qoftë se larg qoftë për ju, i fiton zgjedhjet Adriatik Lapaj apo Agron Shehaj, ne s’hyjmë në BE? Na thotë Europa që s’ju pranojmë?

Blendi Fevziu: E para, s’ka asnjë gjasë…

Blendi Fevziu: BE na ndalon ne në qoftë se fiton forcë tjetër veç PS-së?

Arbjan Mazniku: Nuk na ndalon.

Blendi Fevziu: Se unë e di që BE-ja mbështetet mbi zgjedhjet e lira dhe vullnetin e zgjedhësve.

Arbjan Mazniku: Ka dy arsye pse është “vetëm me Edin”. E para sepse kërkon një vizion të caktuar politik për ta bërë çështjen e negociatave një prioritet të mirëfilltë qeverisës. Fakti që ne kemi sot 1000 vetë pjesë të administratës shqiptare të cilët merren në mënyrë ekskluzive me këtë punë. Është vullnet politik që ajo administratë të merret me atë punë. Janë 272 mijë faqe që duhen të përputhen. Fakti që kryeministri e ka vendosur këtë çështje si prioritet edhe para se të hapeshin negociatat…

Blendi Fevziu: Mund ta bëjë edhe kryeministri që vjen prapa.

Arbjan Mazniku: Deri tani s’e ka vendosur njeri. E dyta nuk duhet nënvlerësuar një element që ka të bëjë padyshim me marrëdhëniet personale. Sot kryeministri shqiptar Edi Rama ka një seri marrëdhëniesh të cilat janë të jashtëzakonshme, me Francën, me Hollandën, me Italinë, me Gjermaninë. Për herë të parë në historinë shqiptare, kryeministri i Shqipërisë ka një marrëdhënie të jashtëzakonshme me të gjithë liderët, pavarësisht krahut politik ku janë, e ka pasur edhe me Merkelin kur ishte, e kishte edhe me Scholz, e ka prapë edhe me Merz. Gjëja që dimë është që sot në politikën botërore marrëdhëniet personale janë bërë shumë të rëndësishme.

Blendi Fevziu: Ka një ngërç në marrëdhëniet me SHBA-në?

Arbjan Mazniku: Absolutisht jo. Zero.

Blendi Fevziu: Është perfekte?

Arbjan Mazniku: Sigurisht./tvklan.al