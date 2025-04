Ka dështuar përpjekja e 6-të e deputetëve për konstituimin e Kuvendit të Kosovës.

Albulena Haxhiu as kësaj radhë nuk ka arritur të marrë më shumë se 57 vota për Kryetare të Parlamentit. Partitë politike vazhdojnë të mbajnë qëndrimet e njëjta. Vetëvendosje nuk do që të ndryshojë emrin e kryeparlameantarit.

“Kjo, vetëm mundet me i vënë emrin se ndoshta opozita është duke e mendu se ata aktualisht, përkundër deklarimeve të tyre, nuk i kanë votat për qeveri të opozitës”, tha Mimoza Kusari Lila, deputete e Parlamentit të Kosovës.

Opozita nuk e duan emrin e Haxhiut si kryeparlamentare.

“Mirë është me qenë me i thirrë mendjes, me i thirr arsyes dhe me i thirr përgjegjësisë qytetare LVV e të ndërrojë kandidate”, tha Meli Krasniqi, kryetar i PDK.

E Haxhiu thotë se janë të gatshëm të shkojnë në zgjedhje nëse ajo nuk votohet për kryetare të parlamentit.

“Nëse ata refuzojnë, atëhere është e qartë që vendi duhet të shkojë në zgjedhje”, tha Albulena Haxhiu, deputete e LVV.

Seanca do të vazhdojë të dielën.

Tv Klan