Vettingu i politikanëve, propozimi i PD diskutohet në Komisionin e Ligjeve

Propozimi i Partisë Demokratike për vetting në politikë po diskutohet këtë të premte nga Këshilli i Legjislacionit dhe Komisioni i Ligjeve.

Partia Demokratike nëpërmjet deputetëve Oerd Bylykbashi dhe Enkelejd Alibeaj tha se trajtim special për politikanet nuk mund të ketë më. “Propozimi ynë është fare i thjeshtë: vetting me të njëjtin formulim ligjor si për prokurorët, gjykatësit dhe policët. Trajtim special për politikanet nuk mund të ketë më! Ky shtet do mësojë t’i trajtojë të gjithë njësoj: si policin e thjeshtë, si ministrin e Brendshëm! Ky është parimi që kemi në Kushtetutë!”

PD tha se ky nuk është momenti për detajet teknike, por parimet kryesore si duhet të bëhet janë këto: “1. Do të jetë një proces krejtësisht i pavarur dhe i palidhur dhe i pandikuar nga vettingu i drejtësisë. 2. Do të jetë një model shumë më i thjeshtë dhe i qartë, afër modelit që u përdor për dekriminalizimin. 3. Do të kryhet nga një strukturë profesionistësh krejtësisht të pavarur nga politika. 4. Nuk mund të jetë kurrsesi një strukturë parlamentare dhe aq më pak një strukturë e përbërë nga përfaqësues partiakë: do ishte absurde dhe tallëse: politikanët do të jenë subjekt i vettingut dhe jo zbatues të vettingut. 5. Do të ketë mbikëqyrje ndërkombëtare.”/tvklan.al