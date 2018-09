Vettingu në politikë, Basha: Dërguam kërkesën në Kuvend, modeli si Dekriminalizimi

Partia Demokratike i ka dërguar kryeparlamentarit Gramoz Ruçi kërkesën për shqyrtimin e propozimit të vettingut në politikë.

Në një bashkëbisedim me gazetarët, Lulzim Basha sqaroi se sipas rregullores së Kuvendit, të premten në orën 13:00 duhet të mblidhet Këshilli i Legjislacionit dhe Komisionit të Ligjeve për të shqyrtuar këtë kërkesë të opozitës.

“Sot Gramoz Ruçit i është drejtuar kërkesa të skedulojë ditën e premte ora 13:00, të mbledhë Këshillin e Legjislacionit dhe Komisionin e Ligjeve për të nisur shqyrtimin e vettingut të politikanëve. Për 10 ditë Edi Rama ka këputur gënjeshtra dhe broçkulla. I njëjti formulim ligjor si për gjyqtarët dhe prokurorët. Trajtim special për politikanët nuk do të ketë më”, tha kryetari i PD-së.

Lulzim Basha shpjegoi edhe 5 pikat ku do të mbështetet ligji i vettingut, duke sqaruar se nuk pengon punën e vettingut në gjyqësor. Procesi i vettingut të politikanëve do t’i ngjasojë modelit të Dekriminalizimit, sipas kryedemokratit.

“1- Proces i pavarur me vettingun në drejtësi.

2-Model i thjeshtë si dekriminalizimi.

3-Do të kryhet nga një strukturë profesionistësh të pavaurr nga politika.

4-Nuk do të jetë kurrë strukturë parlamentare dhe nuk do të ketë anëtarë partiakë.

5-Do të ketë mbikëqyrje ndërkombëtare.

Çfarë është vettingu, e kemi në Kushtetutë te ligji për gjyqtarët dhe prokurorët, i njëjti definicion. Procedurën si do arrihet të vërtetohet kjo, i keni po kështu në Kushtetutë. Modelin e keni të ngjashëm me modelin e ligjit të Dekriminalizimit. Vettingu i politikanëve nuk ka asnjë lidhje me vettingun e drejtësisë. Çdo gjë që dëgjohet është mashtrim dhe propagandë nga Edi Rama dhe zëdhënësit e tij. SPAK dhe Byroja e Hetimit kanë tjetër mandat, kanë mandat hetimin e politikanëve të korruptuar dhe dërgimin e tyre para drejtësisë. Vettingu i nxjerr nga institucionet, SPAK dhe Byroja i çon në burg. Të premten, sipas rregullores të Kuvendit, Gramoz Ruçi duhet të mbledhë Këshillin e Legjislacionit dhe të Komisionit të Ligjeve”, deklaroi kreu i PD.

Basha vazhdoi me akuzat ndaj Qeverisë dhe Kryeministrit Edi Rama, duke thënë se është e lidhur me bandat kriminale. Kryedemokrati Basha përmendi edhe lirimin nga qelia të Ermal Hoxhës, nipi i ish-diktarorit Enver Hoxha, për të cilin tha se u lirua para kohe për sjellje të mirë.

“Po dje u lirua dhe Ermal Hoxha, për sjellje të mirë, se nuk nxorri emrin e Edi Ramës. Dje nxorri Ermal Hoxhën. Siamir Tahiri që u vërtetua që ishte me jaht persosnal nën shoqërinë e 5 të tjerëve i jep mbrojtje politike. Pse? Sepse është vet i përfshirë në aferën kriminale të trafikut të drogës, por dhe në aferën e kokainës në Xibrakës. Fatmir Xhafaj dhe Saimir Tahiri kanë provat e përfshirjes së Olsi Ramës në fabrikën e kokainës në Xibrakës. Kjo është dosja që mban peng Edi Ramën”, tha Lulzim Basha. /tvklan.al