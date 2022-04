Veza Rea’s në panairin e bujqësisë dhe ushqimit

21:26 09/04/2022

Bishaj: E certifikuar sipas standardeve të BE

Frika që përfshiu shqiptarët pak javë më parë për konsumin e produkteve dhe nënprodukteve të pulës duket se ka mbetur pas. Në “Panairin e Bujqësisë dhe Ushqimit” në kryeqytet vezët janë nga më të kërkuarat.

Mes tyre kompania Rea’s, e cila operon prej 20 vitesh në tregun shqiptar, e certifikuar nga Bashkimi Europian për standardin e cilësisë.

“Çdo kokërr veze Rea’s është e kontrolluar nga ferma deri në pikat e shitjes dhe e shoqëruar me certifikatën shëndetësore të shpendëve. Rea’s ka të drejtën të eksportojë në çdo vend të Bashkimit Europian. Vetëm para disa ditësh ne mbyllëm një kontratë për sezonin turistik të verës me një nga kompanitë më të mëdha të Greqisë”.



Për të dhënë një siguri më tepër tek konsumatorët, prej 10 vitesh kompania Rea’s tregëton vetëm vezë të paketuar, me data të qarta prodhimi dhe skadence.

“Paketimi më i ri është bio kids. Vezë e certifikuar bio nga nga pula të rritura në natyrë. E sollëm këtë për fëmijët, por jo vetëm, që të rriten edhe më të shëndetshëm”.

Vezët e kompanisë Rea’s eksportohen në më shumë se 10 vende të BE-së. Kjo vulë e cilësisë vjen sigurisht pas analizave të kryera nga laboratorë prestigjiozë brenda dhe jashtë vendit, si kusht i panegociueshëm për të kryer eksportet.

