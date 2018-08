Video/ Aksident i rëndë në aksin Fier – Levan, humb jetën gruaja shtatzënë

Një aksident i rëndë me pasojë vdekjen e një gruaje shtatzënë ka ndodhur mëngjesin e së martës në rrugën Levan- Fier në vendin e quajtur “Liqeni”. Dy automjete janë përplasur me njëra tjetrën.

Sipas policisë së Fierit mësohet se janë përplasur mjetet tip “Audi” me drejtues shtetasin A.T me mjetin tip “Benz” me drejtues shtetasin L.T.

Si pasojë e përplasjes ka ndërruar jetë Majlinda Troka, 27 vjeçe, e cila ndodhej pasagjere në mjetin tip “Audi” si edhe është plagosur një fëmijë i mitur pasagjer po në mjetin tip “Audi”.

Burime policore në vendin e ngjarjes thanë se shkak është bërë shpejtësia e lartë dhe manovra e gabuar e njërit prej mjeteve.

Për shkak të aksidentit në këtë aks trafiku është rënduar së tepërmi për shkak edhe të fluksit që ka kjo zonë në kulmin e sezonit turistik./tvklan.al