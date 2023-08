Video: Aksidenti te liqeni, momenti kur forcat blu shoqërojnë Eldi Allushin

Shpërndaje







19:46 22/08/2023

Janë publikuar pamjet e shoqërimit të shoferit të BMW-së që u aksidentua orët e para të mëngjesit të sotëm tek liqeni artificial i Tiranës.

Eldi Allushi, 26 vjeç do t’u nënshtrohet hetimeve sa i takon aksidentit të pazakontë. Ai u kap nga forcat policore rreth orës 15:00 të kësaj të Marte.

Kujtojmë se Allushi teksa lëvizte me makinën e tij në Rrugën e Kosovarëve, ngjiti digën e liqenit dhe përfundoi në vendkalimin e këmbësorëve. Gjurmët e ngjitjes së makinës ishin ende të dukshme në vendin e ngjarjes edhe disa orë pas saj. Gjithçka ka ndodhur në më pak se 4 sekonda. Rreth orës 5 e 12 minuta, makina me shpejtësi, u përplas me një pemë dhe më pas ngjiti maloren për të përfunduar në skarpatin e digës së liqenit. Fatmirësisht, mjeti është përplasur me bordurën mbrojtëse anës liqenit, duke penguar rrëzimin në ujë.

I riu, i cili sipas policisë dyshohet të ketë qenë i dehur apo nën ndikimin e substancave narkotike./tvklan.al