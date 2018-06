Video/ Çështja e Teatrit, debate në Komision. Vokshi- Veliajt: Mos bëj zhurmuesin, nxirreni përjashta

Publikuar | 10:37

Një mbledhje e tensionuar dhe me shumë debate ka qenë ajo e ditës së sotme në Komisionin e Medias në seancën dëgjimore lidhur me prishjen e Teatrit Kombëtar ku të pranishëm ishin ministrja e Kulturës Mirela Kumbaro dhe kryetari i Bashkisë Erion Veliaj. Mes këtij të fundit dhe kryetares së Komisionit Albana Vokshi ka pasur një debat të ashpër me njërit-tjetrin.

Një pjesë nga debati:

Albana Vokshi- Mos bëj zhurmuesin. Mbylljani mikrofonin… E ka ministrja fjalën. Nëse doni të dëgjoni po ju lejoj.

Erion Veliaj- Më ke ftuar vetë në Komision…

Albana Vokshi : Nuk të del 24 orë me mashtrimet e tua të bësh reklamë. Mbylle, do thërras oficerët t’ju nxjerri përjashta. Ndërpritet mbledhja e Komisionit.

Erion Veliaj: Siç sulmove sheshin, doli më i bukur, siç sulmove Pazarin, doli më i bukur.

Albana Vokshi :Mos na prish mbledhjen e ditës. Nxirreni përjashta.

Më pas kryetarja Vokshi ka kërkuar ndërprerjen e seancës për 5 minuta.

/tvklan.al