Video | Dea e refuzon, Daniela e do vetëm për vete. Franko futet mes dy fronisteve

Shpërndaje







16:58 18/11/2021

Fronistët kanë treguar sot mos pëlqimet që ata kanë në “Love Story”. Gjatë episodit të sotëm në “Talk Love Story” në Tv Klan, kanë qenë vajzat ato që kanë treguar dy emrat e djemve që nuk do donin që të kishin një takim me ta.

Meti dhe Franko ishin dy emrat e Deas, por nëse i pari mbeti pa zgjedhje, i dyti është zgjedhur nga Dea për takimin e parë.

Dea: Meti se mu duk një natyre shumë e qetë. Edhe Franko po ashtu. Unë jam pak më dinamike. Nëse do i ftoj në një takim, do jem unë gjithmonë duke i ngacmuar dhe do më lodhin pak. Ky është një mendim i momentin., por përshtypja e parë dhe mund të gaboj. Përshtypja ime është vetëm momentale.

Meti: Ishte aj oqë thash, kam qenë shumë i ngurtë.

Dea: Mbase do të jetë misterioz.

Meti: Jam serioz.

Dea: Jo serioz, por misterioz.

Meti: Jam dhe misterioz.

Eni Shehu: Një rast i çuditshëm është zgjedhja e Frankos. Pasi është zgjedhur në takim nga Daniela, por refuzohet nga Dea.

Daniela: Sa mirë vetëm për mua.

Franko: E respektoj vendimin e Deas. Ka qenë një vendim momental , mund të ketë gabuar siç e tha vetë. Por besoj se do ndryshoj mendimin.

Eni: Ndihesh përgjegjës për këtë gjë?

Franko: Nuk ndihem përgjegjës, pasi gabon nga mendimi momental./tvklan.al