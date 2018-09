Video/ “Do kesh vdekjen nga mua”. Avokatja i merr 11 mijë Euro klientit dhe e kërcënon

Gëzim Beqiri tregoi në emisionin “Stop” se i ka dhënë 11 mijë Euro avokates Alma Bala në këmbim të nxjerrjes së dhëndrit nga burgu, i cili ishte dënuar në Itali me 6 vjet heqje lirie, por tani ndodhet i burgosur në Shqipëri.

“Dhëndri im është dënuar me 6 vjet burg nga gjykata italiane, nga të cilat bëri 4 vjet. Nga gjykata shqiptare është dënuar me 7 vjet burg për të njëjtën çështje. Dhëndrin e ekstraduan nga Italia këtu në Shqipëri dhe po bën të njëjtin burg. Neve iu drejtuam avokates Alma Bala, e cila kërkoi 11 mijë Euro dhe i ka marrë me këste. Janë bërë 3 gjyqe, por s’na ka bërë asnjë lloj pune. Përkundrazi, ajo e la brenda”, rrëfeu denoncuesi, i cili e quajti avokaten “mashtruese” dhe “intrigante”.

Zoti Beqiri u shpreh se ai nuk është viktima e parë e kësaj avokate, që nuk zgjidh çështjet dhe i zvarrit klientët për u mos kthyer paratë. Kamera e fshehtë e emisionit “Stop” shfaqi premtimet e kota të avokates Alma Bala për likujdimin e parave.

Avokatja – Mirë që të pashë, hajde hyr brenda! Tani deri në 11 nesër nuk të bëj dot gjë, deri në 11 se unë prandaj po lëvizja. Kështu që në 11 e gjysmë hajde tek mua! Tani Gëzimo boll! Nuk diskutohet!

Qytetari – Sot, nesër, sot, nesër.

Avokatja – Nesër në 11 hajde këtu se atëherë bëhen të rimbursueshme!

Qytetari – Pa bërë asnjë diçka, e le brenda djalin, pa ashtu…

Avokatja – Ik tani! Ik, nesër në 11 e gjysmë të jesh këtu! Në 11 e gjysmë, nuk po të bëj telefon. Po e bëra më shpejt, do të marr më shpejt!

Ditën tjetër:

Qytetari – Alma, unë erdha.

Avokatja – Po ti shpejt ke ardhur. Në 11 e gjysmë të thashë dje. Në 11 e gjysmë do i marrësh. Në 11 e gjysmë të thashë, nuk lëviz nga fjala. Këtu jam unë. Në 11 e gjysmë në zyrën time!

Qytetari – Ok!

Më pas e merr në telefon dhe i ndryshon orarin, i thotë të shkojë në orën 12.30.

Avokatja – O Gëzim! Mos më rri vërdallë se do të marr unë, do ta mbyll sot! Do ta mbyll, kur të them unë do ta mbyll, do ta mbyll!

Qytetari – Më the në 12 e gjysëm.

Avokatja – Ja do të marr unë, thashë. Unë e mora numrin e telefonit të asaj, do të më marrë direkt, kam folur 2 herë . Tani unë po të them ik se do të marr unë!

Qytetari – Pse po vonon kaq shumë?

Avokatja – Po vonon kaq shumë, sepse…

Ja, ta them unë! Ajo m’i ka hedh në numër llogarie. Ne jemi të bllokuar nga tatimet, që kemi detyrime atje dhe s’po i marr dot. Po me miq e shokë, t’i lëvroj. Jo, se s’i kam. I kam aty, por i kam të bllokuara nga tatimet, na kanë vënë bllok.

Gazetarja e emisionit “Stop” iu drejtua zyrës së avokates, por ajo sapo e pa u largua me nxitim, duke i thënë ta priste në zyrë sepse do të kthehej.

Pas 5 orësh pritjeje, denoncuesi e telefonoi zonjën Bala për ta pyetur se kur do të kthehej, por ajo i tha se nëse dëshironte një takim me të, atëherë emisioni “Stop” duhej të largohej.

Qytetari – Hajde sot, hajde nesër!

Avokatja – Meri në telefon dhe hiqmi nga këtu. Sot i ke të mbyllur, i kam të marra. Ik! Të zhduken tani se kam frikë! Tani do më shkatërrosh kështu. Meri në telefon! Meri këtu t’i dëgjoj unë!

Pas “largimit” të emisionit “Stop”, avokatja Alma Bala kërcënoi denoncuesin:

Qytetari – Fol shqip tani, ca ashtu?

Avokatja – Ke 500 Euro këtu, mbaji numëroji! Kjo e “Stopit” do ta ndjekësh, do vijnë prapë këto të “Stopit”?

Qytetari – Në qoftë se nuk mbaron punë me mua, do vijnë prapë.

Avokatja – Më zgjidh këtë pjesën e “Stopit” burrërisht! Më hëngre prapa shpine, deri të hënën, deri sa të ndahemi nga Luani, o do të vras, o do më vrasësh!

Qytetari – Nuk je për të vrarë ti, jo! Po hëëë…

Avokatja – Ik e pirdhu! Unë jam shumë e besës. Ju do më vini lapidar në mes të Lushnjes dhe unë do të vras ty! Ja për këtë ujë!

Qytetari – Hallall! Gjithë të mirat!

Avokatja – Do ta kesh vdekjen nga mua!

Qytetari – Ishalla e paça që sot vdekjen, se unëëëë…c

Avokatja – Ti do ta kesh vdekjen nga mua! Ik zhduku Gimo, se unë do të vras për kokë të… Të më bësh ti mua, të më sjellësh ti mua… Ik, se jam me nerva!

Gazetarja e emisionit “Stop” tentoi sërish të komunikonte me avokaten, që sa e sheh largohet me nxitim. Gjatë ndjekjes për ta pyetur se kur do t’ia kthejë paratë Gëzim Beqirit, Alma Bala tha: “E kam likujduar. Ik moj andej mos më bëj kot! Hajde ditën e hënë, të jesh dhe ti prezente”.

Denoncuesi falenderoi emisionin “Stop”, pasi mundi të merrte të paktën 500 Euro nga 11,000 Euro që i detyrohet avokatja Alma Bala. Tani i mbetet vetëm të presë nëse ajo do t’ia likujdojë edhe pesën tjetër të parave./tvklan.al