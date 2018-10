Video: Dy të plagosurit e Burrelit nisen me helikopter drejt Tiranës  

Tvklan.al sjell pamjet nga spitali i Burrelit, kur dy prej të plagosurve u nisën me helikopter drejt Tiranës. Një person humbi jetën dhe tre të tjerë mbetën në plagosur mesditën e kësaj të enjteje në fshatin Shëlli të Matit.

Tvklan.al mëson se viktima është punonjësi i Bashkisë, Mentor Hoxha dhe është rreth 36-vjeç. Ndërsa të plagosurit janë Hamit Buci,si dhe punonjësit e Bashkisë Erzen Aliaj, 49 vjeç dhe Astrit Hani 40 vjeç.

Në këto pamje tregohen momentet kur ambulanca e spitalit të Burrelit transporton Erzen Aliajn dhe Hamit Bucin drejt helikopterit, për t’i sjellë në Tiranë. Ndërsa 40-vjeçari Astrit Hani raportohet se është në gjendje më të mirë shëndetësore dhe po i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale në spitalin e Burrelit.

Punonjësit ndodheshin në këtë zonë pasi po punonin në ndërtimin e një rruge në Njësinë Administrative Nr.2. Ata mësohet se ishin në pushimin e drekës, kur autori i identifikuar si Kujtim Koxha, 54-vjeç, hapi zjarr në drejtim të tyre.

Sipas policisë “dyshohet se autori është konfliktuar më parë me punonjësit e Bashkisë dhe më pas është larguar e ka marrë armën automatik dhe ka qelluar në drejtim të tyre, në një lokal.Në vendngjarje është sekuestruar arma e zjarrit.Është ngritur një grup i posaçëm hetimi me ekspert të Policisë nga Drejtoria Vendore e Policisë Dibër, të cilët po hetojnë këtë ngjarje.Grupi hetimor gjithashtu ndodhet në vendin e ngjarjes si dhe po sekuestron çdo provë që lidhet me këtë ngjarje”.

Forca të shumta policore janë në ndjekje të autorit./tvklan.al