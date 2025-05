Publikohet nga Neuralink i Elon Musk video e parë e realizuar me mendim, nga një pacient i paralizuar.

Falë një impianti në tru të prodhuar nga Neuralink, pacienti që vuan nga skleroza SLA që i ka shkaktuar paralizë totale, madje nuk mundet as të flase, ka arritur për herë te parë që me anë të mendimit të bëjë një video vetëm me mendim, duke e shoqëruar me zërin e tij të klonuar nga IA. Rezultati i kësaj arritjeje është postuar edhe në rrjetin social X nga kompania e Elon Musk.

Brad Smith, që është pacienti i tretë në botë që ju nënshtrua implantimit te një mikrochipi në tru me madhësinë e një monedhë, që përmes me shume se një mijë elektrodave lexon aktivitetin e neuroneve, duke ja transmetuar kompjuterit nëpërmjet bluetooth.

Pajisja arrin të lexoje aktivitetin e neruorneve që kontrollojnë lëvizjet, duke bere që pacienti të lëvizë kursorin në kompjuter me mendim. Fillimisht Brad imagjinonte të lëvizte dorën për të kontrolluar kursorin në ekran, por me pas ndërroi komandat dhe duke imagjinuar lëvizjen e gjuhës për të arritur këtë lëvizje dhe shtrëngonte nofullën për të klikuar.

Me pas me ndihmën e IA u klonua zëri i tij nga regjistrime të vjetra para sëmundjes, e në këtë mënyrë ju ridha zëri mendimeve të tij.

Klan News