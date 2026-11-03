03 nëntor 2026- Flamingot janë rikthyer në liqenin e Pogradecit. Prej disa vitesh, këta shpendë shtegtarë zgjedhin zonën nga Driloni deri në Tushemisht si një stacion të përkohshëm pushimi.
Prania e tyre është kthyer në një fenomen të përsëritur gjatë migrimit sezonal.
Shpendët qëndrojnë në ujërat e cekëta pranë bregut, ku pushojnë dhe kërkojnë ushqim përpara se të vazhdojnë rrugëtimin e tyre shtegtar.
Prej disa vitesh, zona është kthyer në një pikë të përkohshme qëndrimi për tufat që kalojnë gjatë migrimit.
Prania e tyre ka tërhequr vëmendjen e banorëve dhe vizitorëve, duke sjellë një pamje të pazakontë për këtë periudhë të vitit.
Pas një qëndrimi të përkohshëm në ujërat e liqenit të Pogradecit, flamingot vijojnë shtegtimin drejt habitateve të tjera.
/tvklan.al