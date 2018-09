Video/ Ibra shënon golin e 500

Vetëm ai mund ta bënte në këtë mënyrë. Zlatan Ibrahimoviç ka shënuar golin e 500 në karrierë në një mënyrë thuajse të zakonshme për të dhe të jashtëzakonshme për të gjithë ata që e panë.

Los Angeles Galaxy e humbi ndeshjen me Toronto Fc, dhe Ibra do të kishte festuar ndryshe golin, megjithatë ai nuk i kurseu batutat.

ARE YOU SERIOUS? #Zlatan500 in the most Zlatan way possible. pic.twitter.com/CSvyF9vszv

— LA Galaxy (@LAGalaxy) September 16, 2018