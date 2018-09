Video/ Ka vetëm pak kohë që është martuar, por shikoni me kë fle Stresi

Reperi shqiptar Stresi ishte personazhi i parë i ftuar në sezonin e ri të emisionit “Zonë e Lirë”. Vetëm pak muaj më parë ai i ka dhënë fund beqarisë dhe është martuar me një vajzë të quajtur Kejsi, por reperi ka publikuar një foto ku tregon se fle me armë poshtë jastëkut.

I pyetur nga drejtuesi i emisionit Arian Çani lidhur me armën, Stresi tha se është improvizim dhe nuk është armë e vërtetë.

Arian Çani: Ti sapo je martuar me Kejsin, Stres, por prapë atë tjetrën nuk e ndan nga krevati. Do thoni ju për çfarë e kam fjalën? Stresi zonja dhe zotërinj vazhdon të flejë me pistoletë poshtë jastëkut. Nuk ka frikë Kejsi që fle me ty?

Stresi: Jo Arian. Ai është thjeshtë një improvizim, nuk është armë e vërtetë.

Arian Çani: Ja me këto më çmend ti mua që më thua nuk është e vërtetë.

Stresi: Mos se do më sjellësh policinë në shtëpi, aman.

Arian Çani: Nuk është se ti e ke në shtëpi?

Stresi: Jo, unë vetëm një armë kam në shtëpi dhe e kemi me leje. Është armë që nuk del nga shtëpia. Unë mund të kem arsenalin e gjithë Shqipërisë, por nuk do t’i mbaj në shtëpi…

Arian Çani: Edhe e thotë…

Stresi: Aty ku jetoj do jem njeriu më i pastër. Aty ta harrojnë, nuk do gjejnë qimen e kokës kurrë.

Arian Çani: Pse vijnë prapë ë? Nuk lodhen?

Stresi: Atë punë kanë ata. Vijnë rrinë kot deri në 8 të mëngjesit, i bien derës se nuk e hap kush./tvklan.al