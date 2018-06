Video/ Kastro Zizo bëhet kauboj, nis biznes me lopët

Publikuar | 22:14

Këngëtari Kastro Zizo ishte i ftuari i radhës në emisionin “Zonë e Lirë” për të promovuar klipin e tij të ri “Kënga e çajit”, bashkëpinim me Tsunami.

Gjatë emisionit, drejtuesi Arian Çani gjithashtu pyeti këngëtarin nëse i është futur biznesit dhe nëse ka fermë lopësh. Këngëtari tha se ende nuk i ka 35 lopë, por biznesi është në rrugë të mbarë.

Arian Çani: Nuk e kam imagjinuar se do merreshe me biznesin e qumështit. Kam marë vesh se ke rreth 30-35 lopë në Pezë dhe të duhen edhe disa frigoriferë që të mbash qumështin e freskët dhe pastaj do fillosh ta shesësh.

Kastro Zizo: Ferma ende nuk është bërë, 35 lopët ende nuk janë. Blegtoria dhe bujqësia në këtë vend janë e ardhmja. Njerëzit duan të vijnë të gjithë në qytetet e mëdha, por çfarë do bëjnë?

Arian Çani: Po është thjeshtë projekt ide?

Kastro Zizo: Le të themi që është në rrugën e mbarë, unë jam marrë dikur edhe me biznesin e deleve në malin e Tomorrit, kam patur rreth 200 kokë dele. Para disa vitesh jam marë me to./tvklan.al