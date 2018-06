Video/ Luana dhe Ermali ngrenë dyshime: Mund të ndodhin lëvizje të bujshme

Publikuar | 21:21

Moderatorja Luana Vjollca ishte e ftuara e radhës sot në emisionin “Xing me Ermalin” në Tv Klan.

Gjatë emisionit, Ermal Mamaqi pyeti moderatoren nëse do të rikthehej sërish në “Top Channel” pas kësaj interviste apo do të qëndronte në Tv Klan, por Luana i’u përgjigj pyetjes së tij me të njëjtën pyetje pyetje. “Çfarë nuk ndodh tha Mamaqi”, duke ngritur dyshime se lëvizje të bujshme mund të ndodhin.

Ermal Mamaqi: Tani që erdhe në “Xing” mendon se do punosh më në Top?

Luana Vjollca: Përpara se të vija unë këtu, erdhe ti në “Top” dhe u zhgarravite që të më merrje. Mos vallë erdhe ti andej që të dukeshe një herë?

Ermal Mamaqi: Çfarë nuk ndodh, mund të vini ju këtu, mund të vijmë dhe ne atje… Se po ndodhin shumë lëvizje këto kohë. Mund të ndodhin edhe lëvizje të tjera të bujshme. Mos na detyroni që të ndodhin këto lëvizje./tvklan.al